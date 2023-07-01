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بالصور.. حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي 

كتب:

محمد أيمن سالم
06:57 م | السبت 01 يوليو 2023
حفل حكيم في الساحل الشمالي 

حفل حكيم في الساحل الشمالي 

أحيا النجم حكيم حفلًا فنيًا استثنائيًا فى الساحل الشمالى، حيث انسجم الجمهور مع حكيم كالعادة في أولى حفلات الساحل، وتم رفع شعار كامل العدد.

وقدم النجم حكيم مجموعة متنوعة من أغنياته تخللتها الاستعراضات في  (sky20)، وتفاعل الجمهور مع أغانى حكيم ورقصاته طوال الحفل.

الجدير بالذكر أن حكيم طرح أغنية (حبايبنا) ليلة العيد أولي  أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) الذي يضم 10أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف".

 

ويعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسمًا مهمًا فى تاريخ الطرب الشعبى.

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