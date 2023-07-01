تحرير 7 محاضر لمخابز مخالفة في حملات تموينية بالإسكندرية

حملات مستمرة، تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على الأسواق والمحال والمصانع والشركات التي تعمل في مجال المواد الغذائية، خاصة أفران الخبز المدعم، حرصًا على مقدرات المواطنين التي تدعمها الدولة، ومنع أي تلاعب أو غش في الجودة أو الأوزان أو بيع الخبز خارج المنظومة التموينية.

غرفة العمليات تتابع أعمالها

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ غرف العمليات تعمل دائمًا في جميع إدارات التموين على مستوى المحافظة، مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، على مراقبة الأسواق، وقد وردت شكاوى لإدارة العجمي ببيع مخبزين بمنطقة 6 أكتوبر مدخل شاطئ النخيل بالعجمي غرب الإسكندرية، الخبز خارج المنظومة التموينية، وعلى الفور، جرى تشكيل لجنة والتوجه إلى مكان شكوى للمواطنين للتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت صحة الشكوى.

تحرير 7 محاضر لمخابز العجمي ‏

‏وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والإسكندرية، إلى أنه تحقيقًا لشكوى المواطنين، أجرت إدارة تموين العجمي اليوم، محاولات شراء خبز بلدي مدعم بمخبزين بمنطقة شاطئ النخيل، نتج عنها تحرير محضرين بيع خبز بلدي خارج المنظومة التموينية، والتأكد من صحة الشكاوى.

كما استمرت الحملة في عملها اليومي بالمرور على مخابز الإدارة، التي نتج عنها الآتي:

- تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين