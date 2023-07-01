تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ16 ألف جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعًا جديدًا لرفيع الحبة، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر، بينما شهد طن العريض الحبة، حركة تداول جيدة، إذ سجل سعر الطن 17 ألفًا و100 جنيه، وسط تراجع جديد بواقع 100 جنيه لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، سجل تراجعًا جيدًا لعريض ورفيع الحبة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17 ألفًا و100 جنيه، وسط تراجع بواقع 100 جنيه عن كل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفًا و550 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 150 جنيهًا عن كل طن مباع.

إجمالي المنزرع من الأرز الشعير

وأوضح «حاتم»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر بالنسبة للمعروض، وذلك عبر الأسواق والمتاجر الحرة، لافتًا إلى أنّ محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، تستحوذان من حيث الإنتاجية والمنزرع من محصول الأرز بواقع 81%، على نطاق المنزرع منه في محافظات الوجهين البحري والقبلي، خلال العام الجاري 2023.