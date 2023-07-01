الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد تعلن خضوعها لعمليتي زائدة وتكميم معدة

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن خضوعها لعمليتين جراحيتين معا، تكميم معدة والزائدة.

إصابة لمياء فهمي عبدالحميد بالزائدة والغدة والضغط

وقالت لمياء فهمي عبدالحميد خلال الفيديو إنها تعرضت مؤخرا لأزمة صحية واكتشفت إصابتها بالزائدة والغدة والضغط، وقررت اخد قرار إجراء التكميم بسبب وزنها الزائد الذي تحاول إنقاصه منذ أربع سنوات ولكنها تفشل.

وأضافت لمياء: «أجريت عملية الزائدة والتكميم معا بعد صلاة الاستخارة»، نافية ما تردد مؤخرا حول إصابتها بالسرطان.

مرض لمياء فهمي عبدالحميد

وفي يونيو الماضي، تعرضت لمياء فهمي عبدالحميد لأزمة صحية كشفت عنها في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «والله أنا عملت الفيديو ده عشان أشكر الناس وأطمنكم وأقول للناس اللي بتتاجر بالمرض كفاية بقى حرام عليكم أنا ماعنديش سرطان ارحموني بقى أنتم معندكوش غيري ولا إيه مابتشوفوش غير الترند متعرفوش إن ربنا موجود وشايفكم الله يسامحكم والله».