سناء السعيد: ثورة 30 يونيو شهدت نضالا قويا للمرأة المصرية

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو شهدت نضالا قويا للمرأة المصرية، خاصة بعد ما عانت منه الدولة المصرية قبل هذه الثورة، واصفة فترة ما قبل الثورة بـ «االسوداء»، والتي شهدت فيها مصر هجوما شرسا على حقوق المرأة ومكتسباتها، والتي كانت فترة عصيبة على المرأة.

انتفاضة المرأة المصرية

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن ثورة 30 يونيو جاءت انتفاضة للمرأة المصرية، وللهوية المصرية، موضحة أن المرأة ثارت على المتشددين بالدين: «هما دايما كانت حجتهم الدين، وبيتكلموا بلسان الدين، وهما للأسف الشديد كانوا يرغبون في خطف مصر لحتة بعيدة، كانوا هيرجعوا بمصر 200 سنة لورا».

مسيرة المرأة المصرية

وأوضحت، أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت على نهضة حقيقية في مسيرة المرأة المصرية، لافتة إلى أن المكتسبات الحقيقية التي حققتها المرأة المصرية جاءت بعد 30 يونيو، ويأتي ذلك حينما نرى نصوصا دستورية تتحدث عن المرأة وحقوقها ودورها، إذ أن الدستور يحتوي على أكثر من 22 مادة للحديث عن المرأة.