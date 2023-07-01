أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: الإسلام يتحقق في الانقياد التام لله

قال الدكتور عصام الروبي، الأستاذ بالأزهر الشريف، إنَّ الإسلام يتحقق في الانقياد التام لله رب العالمين، وعلى الإنسان استقبال قضاء الله بنفس راضية اتباعا وعملا لقوله تعالى «فلما أسلما وتله الجبين» لينجيهما الله بقوله: «وفديناه بذبح عظيم» وهي مكرمة باقية والقصة باقية إلى يومنا هذا في الأضاحي وعظة.

الروبي: علينا الامتثال لأمر الله في الآيات

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه علينا الامتثال لأمر الله في الآيات «فصل لربك وانحر» أي نعلن لله أنه يا ربنا لا زلنا على عهدك ووعدك ولا زلنا نفعل قصة الفداء والتضحية اقتداء بما عزم عليه الخليل إبراهيم ولكن الله سلم ونعلن استمداد شريعتنا وامتدادها للحنيفة السمحاء والملة واحدة وهي الإسلام.

الانقياد والتسليم لله جوهر الإسلام

وتابع أستاذ الأزهر الشريف: «أروع الدروس المستفادة من قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأنَّ تكون مسلم معناه الانقياد التام والتسليم لله.. سلم أمرك لله كي يتحقق معنى الإسلام عندك بعد نطق عبارتي التوحيد.. وأن الابتلاء تمحيص من الله - عز وجل - لعباده المؤمنين».