مصرع طالب بالثانوية العامة غرقا في ترعة بالمنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع طالب بالثانوية العامة، غرقًا في ترعة قرية ساقية أبو شعرة، إذ جرى إخطار الإنقاذ النهري الذي نجح في استخراج جثته، والدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة لسؤال أسرة الطالب الراحل وشهود العيان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل غرق طالب في ترعة بمركز أشمون

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون في مديرية أمن المنوفية، تبين أنّ الطالب المتوفى يدعى «س.ا» وهو في الصف الثاني الثانوي، ومقيم بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري في المحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثمان الطالب الراحل

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد مصرع طالب بالثانوية العامة، غرقًا في ترعة بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لدائرة المركز، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.