إصابة شخصين في حريق بمخزن لتجميع الكراتين ببني سويف

أصيب شخصان في حريق بمخزن كراتين مساء اليوم، بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

بلاغ بنشوب حريق في مخزن تجميع كراتين

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل مخزن تجميع الكراتين في قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وسرعة نقل المصابسن إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحريق على رأس القوات، التي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

أسماء المصابين في الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة طفل يدعى محمود جابر عبدالله، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى في أثناء إخماد النيران، 15 سنة، وعبد الله سيد عطية محمد 55 سنة، مصاب باختناق، وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.