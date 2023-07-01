 «إكسترا نيوز»: 360 مليار جنيه لمشروعات الاستثمار خلال 10 سنوات

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيا حول جهود التنمية بالمحافظات خلال 10 سنوات، وذكر التقرير أن مشروعات الاستثمار بلغت 360 مليار جنيه، و90 مليارا لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وصرف 57 مليارا على نظافة وتجميل مداخل القرى والمدن.

منظومة المخلفات الصلبة

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 225 مشروعا ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وزراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه، و35 مليار جنيه لتحسين الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة، وتنفيذ 3.5 ألف مشروع فd مجال الأمن والإطفاء والمرور.

المناطق الصناعية

وأكد التقرير على إنشاء وتطوير 2931 موقفا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وصرف 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالمحافظات، وتطوير 208 في 26 محافظة.