هاني شاكر يستعد لإحياء حفلين في لبنان منتصف يوليو الجاري

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، استعداده لإحياء حفلين في لبنان، منتصف الشهر الجاري.

ونشر هاني شاكر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان: مساء الخميس 13 يوليو في منتجع لاس برلاس - شمال لبنان، ومساء الجمعة 14 يوليو في فندق استراحة صور - جنوب لبنان».

أزمة هاني شاكر الصحية

وتعرض هاني شاكر مؤخرا لأزمة صحية، أعلن عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلا: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور طارق يوسف أحمد، أستاذ جراحة القولون والشرج والمستقيم بجامعة عين شمس، والفريق الجراحي المعاون له أحمد علي خليل، أستاذ مساعد جراحة القولون والشرج والمستقيم بالجامعة، ومصطفى عماد، مدرس الجراحة العامة بالجامعة، لإجرائهم لي عملية جراحية ناجحة بالمنظار».