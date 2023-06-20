هاني شاكر يخضع لعملية جراحية

أجرى الفنان هاني شاكر، عملية جراحية بالمنظار، دون أن يعلن تفاصيل العملية الجراحية.

وكتب هاني على الفيس بوك: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور طارق يوسف أحمد، أستاذ جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس والفريق الجراحي المعاون له أحمد على خليل، أستاذ مساعد جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس ومصطفى عماد، مدرس الجراحة العامة جامعة عين شمس، بإجرائهم لي عملية جراحية ناجحة بالمنظار».

وأضاف: «كما أتوجه بالشكر والعرفان لإدارة مستشفى وادي النيل وعلى رأسها دكتور حازم عبد المحسن على خدمتهم الطبية الممتازة ورعايتهم الفائقة التي لمستها خلال فترة علاجي، ألف شكر للدكتور طارق على حسن الرعاية والاهتمام وهذا ليس بالغريب على أستاذ كبير».