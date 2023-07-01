سجل الوطن| «إحنا الشرعية».. ماذا فعلت الملايين في ثورة 30 يونيو؟

«إحنا الشرعية».. مانشيت الوطن صبيحة ثورة 30 يونيو، كان هو عنوان الشارع المصري قبل 10 سنوات، وهو صوت الملايين التي رفضت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي وما أشاعوه في البلاد من فوضى وفساد، ونستعرض في سلسلة «سجل الوطن» كيف وثّقت الجريدة في عدد 1 يوليو 2013 ما حدث في كل ربوع مصر في 30 يونيو.

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اﻣﺘﻸ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺷﻮارع المحافظات ﺑﺤﺸﻮد ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻬﺘﻒ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮسي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان الإرهابي، ففي التحرير ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ «الجلاء» ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ مرسي، وﺗﻮلى رﺋﻴﺲ المحكمة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ لحين إجراء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة.

وكان اﻟﻼﻓﺖ في ثورة 30 يونيو ﺻﺪارة اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻮري، ﺳﻮاء في اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو ﺑﻘﻴﺔ الميادين. ورﻓﻊ المتظاهرون ﺻﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻋﻠﻴﻬﺎ «ﻋﻼﻣﺔ إﻛﺲ»، وُﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ «ارﺣﻞ»، ﻣﺮددﻳﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎت: «اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم»، و«ارﺣﻞ»، و«اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻹﺧﻮان»، و«اﺻﺤﻰ ﻳﺎ ﻣﺮﺳﻰ ﺻّﺤﻰ اﻟﻨﻮم.. اﻟﻨﻬﺎرده آﺧﺮ ﻳﻮم»، و«إﺣﻨﺎ اﻟﺸﻌﺐ الخط اﻷﺣﻤﺮ».

ودقت ﻃﺒﻮل اﻟﺜﻮرة في ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪن وﻗﺮى المحافظات، وﻫتف المتظاهرون ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮسي واﻹﺧﻮان، واﻫﺘﺰت الميادين اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻬﺘﺎف «ارﺣﻞ»، وﻃﺎﻓﺖ اﻟﺸﻮارع ﻋﺸﺮات ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮات اﻟﻐﻀﺐ، وأﻏﻠﻖ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن دواوﻳﻦ المحافظات والمصالح الحكومية ومجالس المدن، واﻣﺘﺪت ﺛﻮرة اﻟﻐﻀﺐ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ رﻏﻢ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت المسلحة التي نظمها تنظيم الإخوان.

ومن مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ﻧﻈﻤﺖ الجالية المصرية في الولايات الأمركية 27 ﻣﻈﺎﻫﺮة في ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت والمدن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ التي ﺗﺸﻬﺪ وﺟﻮدًا ﻛﺒﻴﺮًا للمصريين ﻛﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ، وفيرﺟﻴﻨﻴﺎ، وﻣﻴﺮﻻﻧﺪ، وﻧﻮرث ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ، وﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ، وﻧﻴﻮﺟﻴﺮسي، وﻫﺘﻒ المتظاهرون باللغتين الإنجليزية واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أنّ ثورة 30 يونيو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮسي وﻧﻈﺎم اﻹﺧﻮان.