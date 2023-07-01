الفنان نيقولا معوض: شاركت بأفلام عالمية نافست في مهرجان «كان»

قال الفنان نيقولا معوض، إنَّ هناك حالة تربط الفنان خلال تصويره للعمل بالبيئة المحيطة بالتصوير وهو لم يعتد حتى الآن على التخلص من هذا التعلق، موضحا أنه بقرب الانتهاء من العمل الفني يبدأ في الشعور بالحنين لأجواء «اللوكيشن»: «قرب انتهاء كل مسلسل بحس أني متضايق أن التصوير هينتهي والناس هتوحشني».

معوض: أشعر بأن زملائي في التصوير عائلتي

وأضاف «معوض» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّ «العيلة التي كنت أعيش معها لشهور خلال تصوير العمل الفني أشعر أنها اختفت بمجرد الانتهاء من التصوير وده يضايقني وبيحصل معايا ومع فنانين آخرين».

معوض: أنا لبناني أبا عن جد وشاركت في أفلام عالمية

وتابع نيقولا معوض: «أنه لبناني أبا عن جد واشترك في أفلام عالمية وتحديدا فيلمين حتى الآن، وشارك بأدوار في أفلام أمريكية نزلت بالسينمات بالفعل.. فيلم لـ جورج ميلر أول بريميير عالمي بمهرجان كان العام الماضي وبعدها نزل بصالات العرض، أما الفيلم الثاني فلا يزال يعرض بالصالات الأمريكية وحقق خلال أول أسبوع من العرض المرتبة الثالثة بعد فيلمين مهمين».