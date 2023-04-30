ماريا أسامة لـ«الوطن»: العمل الفني المحترم والمهم يفرض نفسه على الساحة

قالت الفنانة ماريا أسامة إن مهرجان فيمتو أرت الدولي الذي نظمه المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون هو فرصة للطلاب والهواة للأفلام القصيرة والفيديوهات الإبداعية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون أخذ خطوة مهمة بخصوصها، مضيفة أن تحكيم ذو الخبرة للأعمال سيفيد الطلاب والهواة ممن لديهم بذرة فن.

وأضافت «أسامة»، لـ«الوطن»، على هامش حفل افتتاح المهرجان بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، اليوم الأحد، أنها سعيدة بالمشاركة في تقديم الحفل، قائلة: «معهد الفنون المسرحية بيتي».

ماريا أسامة: دراما الـ15 حلقة تجذب الجمهور

وعن مشاركتها في مسلسل الصفارة رمضان الماضي أوضحت أن دراما الـ15 حلقة تجذب الناس خلال شهر رمضان، حيث يكون فيه اختصار للوقت وعدم الإطالة في الأحداث، موضحة أنه يوجد أعمال ذو الـ30 حلقة يستطيع المشاهد متابعتها حتى النهاية، وأخرى يوجد بها إطالة للأحداث فلا يستطيع الوصول للحلقة الأخيرة، متابعة أنه ليس الكل يستطيع التعبير عن رسالته في 15 حلقة.

وتابعت أنه خلال شهر رمضان يوجد أعمال فنية كثيرة مما يحدث تشتت للمشاهد من حيث اختياره للمسلسلات التي يتابعها، ولكن العمل المهم والمحترم هو الذي يفرض نفسه على الساحة سواء كان خارج الموسم الرمضاني أو داخله.

وأشارت إلى أنها كانت وقت العروض المسرحية غير مختصة بالكوميديا، ولكن من وقت برنامج الدوم وهي تم وضعها في مجال الكوميديا، مضيفة «لكنني أحب تقديم أدورا عكس شخصيتي، وأحب أن أغير من جلدي».

«أسامة»: أحب أن أعود للمسرح كل فترة

واستطردت أنها تشارك حاليا في عرضين مسرحيين في الإسكندرية، متابعة أنها تحب كل فترة أن تعود للمسرح، قائلة: «دائما الممثل المسرحي يجوع للمسرح، وتشغيل جميع أدواته الفنية، ظهوره للناس لايف».

وتوقعت أن تأخذ الأدوات البسيطة في صناعة كالهاتف مكانة كبيرة في الإنتاج الفني، مضيفة أنه مع الأزمات الاقتصادية التي تحدث يبحث الفنانين طوال الوقت عن حلول إبداعية تجعلهم يمارسوا الفن في حجرته، موضحة أن الوقت الحالي هو وقت الأنشطة الطلابية وأنشطة الهواة، وأفلام الموبايل.