هيئة الأركان الأوكرانية: أكثر من 30 اشتباكا مع القوات الروسية في 3 اتجاهات

قالت هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أكثر من 30 اشتباكاً قتالياً مع قوات الجيش الروسي وقعت في جبهات «ليمان وباخموت ومارينكا»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، في تحديث مسائي نقلته وكالة «يوكرينفورم»، في كييف مساء اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 غارة جوية، ونفذت نحو 60 هجوماً براجمات الصورايخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت أنه احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية عبر كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعاً.

القوات الأوكرانية تشن 10 غارات جوية

وأبلغت هيئة الأركان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 10 غارات على مجموعات القوى العاملة لروسيا، وغاراتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وواحدة على موقع القيادة.

وقصفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية موقع قيادة، وقوة بشرية، ومجموعة أسلحة ومعدات عسكرية، ومستودع ذخيرة، ووحدتين مدفعية في مواقع إطلاق نار، ومحطة للحرب الإلكترونية للقوات الروسية.

ووفقاً لما أوردته «يوكرينفورم» فقد قضت قوات الدفاع الأوكرانية في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 1 يوليو 2023، على حوالي 228 ألفاً و870 من القوات الروسية، بما في ذلك 530 جندياً في 30 يونيو الماضي.