بايدن يجري محادثات مع رئيس وزراء السويد الأربعاء بشأن الانضمام للناتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجرى الأربعاء المقبل، محادثات مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودعم أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، وفقاً لما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية مساء اليوم، إن الجانبين سيعقدان مباحثات للتأكيد على أن السويد يجب أن تنضم للناتو في أقرب وقت ممكن، كما سيبحثان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

وأضافت «بيير» أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السويدي كريستيرسون سيناقشان التعاون الأمني بين البلدين، وتعزيز التنسيق عبر الأطلسي فيما يتعلق بالصين.