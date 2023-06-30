تصرف غريب للرئيس بايدن.. غادر مقابلة على الهواء بعد «زلة لسان»

أقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ترك مقابلة تلفزيونية معه على الهواء، مع قناة (MSNBC)، عقب انتهاء المذيعة من توجيه الأسئلة إليه، في الوقت الذي كانت فيه كاميرا التصوير موجهة إليه، في تصرف غريب لم يقم به من قبل.

خروج مفاجئ للرئيس بايدن من الاستوديو

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن بايدن والمذيعة كانا في طريقهما لإنهاء المقابلة التي ركزت على إنجازات الرئيس في الكونجرس، ولكن تسرع بايدن بالوقوف ومصافحة المذيعة ومغادرة الاستوديو، فيما كانت الفقرة مازالت على الهواء، ولم تخرج المذيعة إلى الفاصل.

زلة لسان بايدن.. العراق بدلاً من أوكرانيا

بدورها علقت شبكة «سى إن إن» الأمريكية على مقطع الفيديو المتداول، لتوضح أن الأمر جاء بعد «زلة لسان» للرئيس الأمريكي، عندما قال عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه «يخسر الحرب في العراق»، وكان يقصد أوكرانيا.

بايدن 80 عاماً ويسعى لفترة رئاسية ثانية

ويبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 80 عاماً، وأعلن مؤخراً عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل 2024، في إطار سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، وسط استطلاعات الرأي لا تؤيد ترشحه بسبب تقدمه في العمر.