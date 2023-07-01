هاني الناظر يكشف عن سلعة تستخدم في علاج لدغة قنديل البحر.. موجودة في كل بيت  

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين بشأن كيفية التعامل مع لدغة قنديل البحر.

غسل مكان اللدغ

وقال «الناظر» في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «الكثير من المواطنين يتعرضون إلى لدغات قنديل البحر، وعلى الفرج أن يغسل مكان اللدغ بمياه البحر وبعد الخروج من البحر يتم غسل مكان اللدغ بـ خل».

كريم مضاد للالتهاب

وتابع هاني الناظر: «لو استمر الحرقان نقوم بشراء أي كريم مضاد للالتهاب، ولو لم يتم التعامل مع لدغة القنديل يمكن أن تترك أثرا يستمر لأسابيع، ولازم منغسلش مكان لدغة القنديل بمياه حلوة».

وأكد استشاري الأمراض الجلدية أن الخل من أهم المواد التى يجب غسل مكان اللدغة بها، وهو متوفر في كل مطبخ ومنزل.