هاني الناظر: يجب على الحجاج ارتداء الكمامة وتجنب التعرض المباشر للشمس

قال الدكتور هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه يجب على الحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة زيارة الطبيب المعالج قبل السفر لأداء المناسك، والتأكد من أخذ كافة الأدوية والروشتات للاستعانة بها في حالة الضرورة.

ارتداء الكمامة وتجنب التعرض المباشر للشمس بالنسبة للحجاج

وأضاف أخصائي الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد» على قناة « TeN»، أنه يجب أن يقوم الحجاج بارتداء الكمامة وتجنب التعرض المباشر للشمس واستخدام الشمسية وقت الظهيرة مع مراعاة شرب الماء بشكل مستمر.

الأدوية والكريمات

وأكد أخصائي الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أنه يجب على الحاج أخذ عدد من الأدوية والكريمات الأساسية مثل كريمات المضادات الحيوية والمطهرات والكريمات المضادة للتسلخات.