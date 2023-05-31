هاني الناظر يتقدم بمقترحين لتعديل مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

قدّم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بمقترح لتعديل المادة رقم 1 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، بأن يصبح اسمه المجلس الوطني للتعليم والبحث العلم والتدريب، أي إضافة البحث العلمي.

كما اقترح الناظر، خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، بأن تضم عضوية المجلس، رئيس أكاديمية البحث العلمي بين أعضاء المجلس، وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام وعضوية عدد من الخبراء.

لجنة التعليم والبحث العلمي

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى الجلسة استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وتُعقد الجلسة التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.