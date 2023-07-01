مصرع سيدة صدمتها سيارة في مدينة مرسى مطروح

لقيت سيدة مصرعها، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة بها، وسط مدينة مرسى مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

واستقبل ستشفى مطروح العام، مساء اليوم، ضحية حادث سيارة بمدينة مرسى مطروح، وهي «س. ا. ع»، 52 سنة من القاهرة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة، ونقل الجثة داخل ثلاجة الموتى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجارٍ المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.

حادث انقلاب سيارتين في 48 ساعة

جدير بالذكر أن مطروح شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية، وقوع حادثي انقلاب سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي،مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص في الحادث الأول، واثنين في الآخر، بإجمالي 5 مصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وتلقي الرعاية الطبية العاجلة لهم والعلاج اللازم.