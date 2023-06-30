إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة «أجرة» بالفيوم

أُصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة أجرة «صندوق» محملة بالركاب، مساء اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على طريق منية الحيط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغا لشرطة النجدة، من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب على طريق منية الحيط/ الفيوم، قبل قرية الغابة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أجرة «صندوق» محملة بالركاب، وأسفر حادث طريق الفيوم اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ6 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللامة لهم بحسب إصاباتهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.