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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
05:35 م | الجمعة 30 يونيو 2023
إسعاف

إسعاف

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث اصطدام بسيارة بهم في طريق السماعنة منشية بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس، وجرى التحفظ على الجثمان.

إخطار من المستشفى باستقبال جثة سيدة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس، باستقبال «ميرفت. ح. م. ع»، تبلغ من العمر 39 عاما، مقيمة في مركز فاقوس، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أبلغت المستشفى باستقبالها «أروى. ع. ع. ع»، 29 عاما، مصابة بكسر القدم، و«أماني. ا. ع. ج»، 35 عاما، و«نادية. ح. ا»، 38 سنة، و«روفان. ص. ع»، 8 أعوام، مصابين بكسور وجروح وكدمات، وجميعهن من فاقوس، وجرى نقلهن لتلقي الرعاية الطبية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبعد والفحص تبين إصابتهن جميعا بسبب اصطدام سيارة بهم، في نطاق فاقوس.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

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