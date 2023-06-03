جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من إنشاء حديقة الزهور سيتي أغسطس المقبل

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه جارٍ استكمال إنشاء وزراعة حديقة منطقة الزهور سيتي بابني بيتك 5، التي ستنتهي من جميع التشجير بالحديقة خلال أغسطس المقبل، لتكون متنزها للسكان المقيمين بها، موضحا أن منطقة الزهور سيتي، ابني بيتك 5، تتوسط ما بين الطريق الدائري الموصل إلى المنطقة السابعة ابني بيتك والقريبة من مناطق ابني بيتك الأولى ومشروع الإسكان الاجتماعي 247 و266 وتقع في بدايتها على طريق زويل والممشى السياحي والطريق الأوسطي.

الحديقة تضم أنواعا مختلفة من الزهور والأشجار

وذكر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان له اليوم، أن الحديقة تضم أنواعا مختلفة من الزهور والأشجار ومناطق لسير الدراجات والتنزه ومناطق للجلوس ومناطق للعب الأطفال ليكون متنفسا لهم.

وأكد الجهاز أن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة، وبرعاية المهندس رئيس الجهاز محمد مصطفى، والمهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة، والمهندس محمد زكريا نائب رئيس الجهاز، وتصميم وإشراف إدارة التطوير بالمدينة.

وأعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه جارٍ استكمال زراعة الأشجار الخيمية بمشروع الإسكان الاجتماعي 654 عمارة ومن المتوقع الانتهاء خلال شهر من الآن.

وأضاف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه جارٍ استكمال ورفع كفاءة زراعات مشروع 262 عمارة واستكمال الزراعة بمشروع 290 فدانا والمتوقع الانتهاء خلال شهرين من ‏تاريخه ورفع كفاءة زراعات مشروع 247 عمارة خلال شهر من تاريخه، وجارٍ رفع كفاءة المسطحات الخضراء، بمشروعي سكن مصر الإنتاج الإعلامي والداون تاون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.

يأتي ذلك استكمالا لمتابعة ملف الزراعة بالمدينة تحت توجيهات المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز وإشراف المهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة ومتابعة من المهندس مصطفى السيد معاون رئيس الجهاز للزراعة والصيانة والمرافق والتشغيل والذي يولي إهتماما كبيرا لهذه المشروعات، وخصص الجهاز، رقما للمواطنين وهو الرقم الموحد للشكاوى 15100 للعمل على حلها.

صيانة دورية بالمشروعات والطرق الرئيسية للمدينة

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية المدنية، وجود صيانة دورية بتلك المشروعات والطرق الرئيسية للمدينة، مؤكدا أن المواطن هو الشريك الأهم والرئيسي في نجاح أي عمل من خلال الحفاظ عليه والنقد المحترم والبناء وعليه فإنه في حالة وجود مشكلة أو شكوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد للشكاوى 15100 والمتابعة معنا على الصفحة الرسمية على التواصل الاجتماعي.