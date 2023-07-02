«بحوث سخا»: زراعة 10 آلاف فدان قطن 96 فائق الطول في كفر الشيخ بغرض التصدير

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن المنزرع من القطن صنف جيزة 96 فائق الطول، والذي يتم تصديره لجميع دول العالم للقطن «إكسترا»، بلغ نحو 10 آلاف فدان، لافتاً أن تلك المساحة السابق ذكرها تم زراعتها في كفر الشيخ، حيث تجود الأراضي الزراعية بالمحافظة في زراعته بشكل ممتاز للغاية، من حيث الرعاية، والإنتاجية.

القطن المنزرع في كفر الشيخ

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة كفر الشيخ تميزت بزراعة صنف 96 منذ أكثر من 50 عام بما يجعلها مركز لوجستي زراعي للتصدير للقطن من خلال هذا الصنف، كونه قطن شعر ذات جودة عالية، وعليه الكثير من الطلب للشراء من العديد من الدول الأوروبية، لأنه أفضل أنواع الأقطان في العالم، والذي يزرع في محافظة كفر الشيخ فقط.

صنف قطن جيزة 94 طويل التيلة المنزرع في كفر الشيخ

وأضاف أيضا أن محافظة كفر الشيخ، يتم زراعة صنف آخر بها هو صنف جيزة 94 للقطن طويل التيلة، بجانب جيزة 96، مشيرا إلى أصناف تقاوي أخرى يتم زراعتها في محافظات الوجهين البحري والقبلي، والتي تضم كلا من، صنف جيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، موضحا أن إنتاجية الفدان الواحد من القطن تتراوح ما بين 14 حتى 15 قنطار قطن، حيث تم تحديد سعر قنطار القطن هذا العام بالنسبة للحد الأدنى لكل قنطار حسب الصنف المنزرع، وذلك بواقع مبلغ ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.