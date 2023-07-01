العثور على جثة شاب في مياه بحر يوسف ببني سويف

عثر الأهالي في محافظة بني سويف اليوم السبت، على جثة متعفنة لشخص في العقد الخامس من العمر طافية على مياه بحر يوسف بعد كمين المعصرة في اتجاه اللاهون، وتم ابلاغ الشرطة جرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة طافية في مياه بحر يوسف بمركز إهناسيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة في حالة تعفن لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا طافية على مياه بحر يوسف بعد كمين المعصرة بدائرة مركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

وبعد معاينة الجثة نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، الجثة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي وتم ايداعها داخل مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يدعى « «محمود.ر»، أعزب يبلغ من العمر 40 عامًا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.