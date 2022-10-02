غرق مزارع في بحر يوسف ببني سويف.. انزلقت قدمه أثناء تحضيره لماكينة ري

لقي مزارع مصرعه غرقًا، مساء اليوم الأحد، أثناء تحضيره ماكينة ري بمياه بحر يوسف، لري أرض زراعية بإحدى قرى مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن الجثة لانتشالها، حيث تبين أن المزارع انزلقت قدمه وسقط في المياه.

بلاغ بغرق مزارع في مياه بحر يوسف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة يفيد بغرق مزارع خلال عمله في تحضير ماكينة ري من مياه بحر يوسف لري أرضه الزراعية، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلي موقع الغرق والبحث عن جثة الغريق وانتشالها من المياه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال الجثة

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها، وتبين غرق شاب يدعى «خالد. أ.م. ح» 38 عامًا، مزارع، حيث انزلقت قدمه أثناء محاولته ري أرضه الزراعية من مياه البحر اليوسفي.

3 حوادث غرق في يوم واحد بمحافظة بني سويف

يشار إلى أن حادث غرق اليوم يُعد الحادث الثالث الذي شهدته المحافظة، حيث عثر أهالي البرانقة على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية وجرى انتشال الجثة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري، فيما غرقت سيدة أربعينية بمياه بحر يوسف في مركز أهناسيا وجاري البحث عن جثمانها.