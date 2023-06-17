جهود مكثفة لانتشال جثة فتاة غرقت في بحر يوسف غرب بني سويف

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعها غرقا في مياه بحر يوسف أمام قرية منيل غيضان التابعة لمركز أهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن الجثمان وانتشاله، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

غرق فتاة في مياه بحر يوسف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بغرق فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر بمياه بحر يوسف أمام قرية منيل غيضان بدائرة مركز أهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

جهود مكثفة لانتشال الجثة

وتكثف قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، من جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها من مياه بحر يوسف تمهيدًا لإيداعها مشرحة المستشفى.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، في انتظار انتشال الجثة بواسطة الإنقاذ النهري لنقلها إلى المستشفى.

تفاصيل غرق فتاة في بحر يوسف

وتبين من المعلومات الأولية غرق «شيماء ر. ك. ع»، 15 عامًا، مقيمة بقرية منيل غيضان، وجار البحث عن الجثمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبيان سبب الحادث وملابساته.