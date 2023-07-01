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تغييرات في قيادات الداخلية بتونس

كتب:

عمرو حسني
11:47 م | السبت 01 يوليو 2023
تونس

تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إجراء تعديلات في عدة مناصب أمنية عليا، إذ ذكرت إذاعة «موازييك» التونسية أنه جرى إصدار قرار بتعيين العميد نزار باديس، مديرًا عامًا للأمن العمومي بالإدارة العامّة للحرس الوطني.

تغيير مدير حرس الحدود

وشمل القرار تعيين العميد خالد العقربي مديرًا عامًا لوحدات التدخل، والعميد حسام قوتة مديرًا عامًا لحرس الحدود بالحرس الوطني، بجانب تعيين العميد محمد فارس بن شعبان مديرًا عامًا للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للحرس.

تغييرات شملتها وزارة الداخلية

كما تقرر إدخال تحويرات على رأس إدارة الشؤون العدلية بتعيين سرحان الدوزي مديرًا لها، وتعيين وليد تاج الدين مديرًا للاستعلام والأبحاث.

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