الرئيس الأوكراني يقيل نائب قائد الحرس الوطني من منصبه

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، نائب قائد الحرس الوطني رسلان دجوبا، دون ذكر أسباب القرار.

ولم يذكر الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور، وقال، إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمر.

تطوير وزارة الدفاع الأوكرانية

وشدد زيلينسكي، على أهمية تطهير وزارة الدفاع الأوكرانية على وجه الخصوص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

القوات الأوكرانية تقصف أراضي «دونيتسك» 31 مرة

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» التي اعلنت «موسكو» ضمها على إثر استفتاء في 2022، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» 31 مرة خلال يوم، وأطلقت 155 قذيفة من عيارات مختلفة.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق بأوكرانيا، شملت «بولتافا-سومي-خاركوف-كيروفوجراد-دنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.