إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بالكيلو 37 اتجاه العلمين، بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إخطار بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد، 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي عمار، 34 سنة، أشرف ممدوح غانم، 32 سنة، عبدالعزيز سعيد مبروك، 39 سنة، إبراهيم السيد عبدالوهاب، 33 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.