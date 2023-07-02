تامر حسني يشكر الأردن ويروج لحفله في لبنان

روج الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إقامته في لبنان الفترة المقبلة.

ونشر تامر حسني فيديو من حفله في الأردن وعلق عليه قائلا: «بجد حفلة ولا أروع شكراً يا أردن، يلا أيام وأكون في لبنان إن شاء الله حفلة وسينما وعقبال ما أزور الوطن كله بسينماته و حفلاته».

نجاح فيلم تاج

وحقق تامر حسني نجاح كبير بفيلم «تاج»، الذي يعرض حاليا بدور العرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، متصدرًا المراكز الأولى في البطولات.

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، إخراج سارة وفيق.