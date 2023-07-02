عاجل.. صدمة جديدة للزمالك.. بيراميدز يقترب من ضم أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات مفاوضات الفريق الأبيض، للتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

مصدر: الزمالك تفاوض مع الجزيرة بشكل رسمي لاستعارة بن شرقي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن نادي الزمالك هو الفريق المصري الذي تفاوض بشكل رسمي للحصول على خدمات أشرف بن شرقي، ورحبت إدارة فريق الجزيرة الإماراتي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشار المصدر إلى نادي الجزيرة الإماراتي اشترط الحصول على مبلغ مالي مقابل الإعارة، والذي لن يقل عن مليون دولار، بالإضافة لراتب النجم المغربي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك؛ إذ يرغب الفريق الأبيض في دفع راتب اللاعب فقط، ليصبح قريبًا من البقاء مع نادي الجزيرة في الدوري الإماراتي خلال الموسم المقبل.

أشرف بن شرقي ينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي

وكان أشرف بن شرقي قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، في الموسم الماضي، وخاض 33 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، كثاني الهدافين خلف المهاجم الدولي علي مبخوت، صاحب الـ30 هدفًا.