موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر وتردد القنوات الناقلة

بعد انتهاء مباراة غزل المحلة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري، يستعد الزمالك للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بكأس مصر.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب، وفق ما جرى إعلانه من قبل اتحاد الكرة المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتخطى نادي الزمالك، عقبة فاركو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 لكأس مصر، ليضرب موعدًا مع المقاولين العرب، إذ يأمل الفريق الأبيض في التتويج بلقب بطولة الكأس بالموسم الحالي، وتعويض خسارة اللقب الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

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