المطرب لؤي: كنت عايز أسمي ابني «عبدالملك» على اسم تاجر مخدرات في فيلم

كشف المطرب لؤي أنه كان يريد إطلاق اسم «نمر» على ابنه «آسر» لأنه اسم جده، مشيرًا إلى أن والده فلسطيني ووالدته مصرية وأن سبب إطلاق اسم آسر على نجله بدلًا من نمر هو أن عمه الأكبر سمى نجله نمر على اسم جدهم.

رفضت زوجته نظرًا لأنه كان دور تاجر مخدرات كبير

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه تأثر بأحد الأفلام وكان يرغب في تسمية نجله «عبدالملك» ورفضت زوجته نظرًا لأنه كان دور تاجر مخدرات كبير في الفيلم.

وتذكر لؤي ذكريات زواجه إذ أنه تزوج عن حب لافتًا إلى أن زوجته ألفت ولحنت أغنية «هغني ليك» والتي غناها في حفل زفافه كما ألفت له عددا من الأغاني الأخرى.

لؤي: زوجتي صوتها رائع وتجيد الغناء

وأشار لؤي إلى أنه تعرف عليها أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية وارتبط بها وأحبها بدءا من الترم الثاني في السنة الأولى من دراسته، لافتًا أن زوجته صوتها رائع وتجيد الغناء.