لؤي وشيرين.. أبرز نجوم مصر المرشحين لجوائز «BAMA» بعد توقفها سنوات

أعلنت إدارة الجائزة العالمية «BAMA» أسماء الفنانين المرشحين لنيل جوائز «Big Apple Music Awards» لعام 2022، بعد توقفها منذ سنوات.

حسين الجسمي مرشح لجائزة أفضل مطرب شرق أوسط

وعن أبرز ترشيحات لجائزة «Big Apple Music Awards»، فقد وضعت الجائزة عددًا كبيرًا من الفئات الغنائية لكي يتنافس عليها الفنانون، فرشحت كلا من وائل كفوري وعاصي الحلاني لنيل جائزة أفضل مطرب لبناني، ورشحت نجوى كرم ومايا دياب وميريام فارس ونانسي عجرم لنيل جائزة أفضل مطربة لبنانية، وفقًا للموقع الرسمي للجائزة.

في حين أنَّها وضعت الدوزي وسعد لمجرد ونعمان بلعايشي لنيل جائزة أفضل مطرب مغربي، ورشحت الفنان الإماراتي حسين الجسمي لنيل جائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط.

لؤي مرشح لنيل جائزة أفضل مطرب

كما أنَّها وضعت لؤي لنيل جائزة أفضل مطرب مصري، والفنانة شيرين عبدالوهاب لنيل جائزة أفضل مطربة مصرية.

ووضعت الفنانة أصيل هميم لنيل جائزة أفضل مطربة عراقية، والفنان بدر الشعبيي لنيل أفضل مطرب سعودي، والشاب فوديل لجائزة أفضل مطرب جزائري.

كان آخر فنان مصري حصل على جائزة بيج أبل هو الفنان محمد حماقي عام 2016.