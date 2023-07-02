6 أمور تؤدي لتلف بطاقة التموين.. بينها ملامسة العملات المعدنية

كثيرا ما يحدث ان تتلف بطاقة التموين ما يتسبب في وجود مشكلة في صرف المستحقات التموينية او صعوبة صرف الخبر، ونستعرض في النقاط التالية أسباب تلف بطاقة التموين .

تلف الشريحة النحاسية

ووفقاً لمصادر بالتموين تلف الشريحة النحاسية للبطاقة هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى التوقف عن صرف السلع أو التوقف عن صرف الخبز والسلع معا، مما يضطر صاحب بطاقة التموين لطلب بدل تالف للبطاقة من مكتب التموين أو من بوابة مصر الرقمية.

طرق للحفاظ على بطاقة التموين من التلف

- إبعاد البطاقة عن الهاتف المحمول.

- إبعاد البطاقة عن المفاتيح المعدنية تجنبًا لخدش الجزء الممغنط بالبطاقة.

- تجنب الطي الكامل لكارت البطاقة.

- تجنب ملامسة البطاقة لأي أسطح ذات الحرارة العالية.

- تجنب وضع الكارت تحت ضوء المصابيح الكهربائية مباشرة.

- تجنب وضع الكارت بجانب التليفزيون أو شاشات الحاسوب الآلي.