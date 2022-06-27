8 طرق للحفاظ على سيارتك في درجة الحرارة العالية خلال فصل الصيف

صيف ساخن جدا، تشهده الأجواء المصرية، لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أننا سوف نشهد صيفًا شديد السخونة يزيد نحو درجتين عن الصيف الماضى، لذلك يجب أن نأخذ كل الحذر عن التحرك على الطرق خلال ساعات النهار، وبشكل خاص خلال ساعات ذروة الحرارة من 12 ظهرا وحتى 5 عصرا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أننا سوف نتأثر بالكثير من الموجات الحرارية الناتجة عن منخفض الهند الموسمي، والرياح الحارة القادمة من الصحراء الكبرى، وصحراء الجزيرة العربية.

هيئة الأرصاد تحذر السائقين

وحذرت الأرصاد، السائقين على الطرق، بضرورة الحرص أثناء القيادة ومتابعة أجهزة السيارة خلال فترات ذروة الحرارة، وتجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، وذلك حرصا على السلامة العامة أثناء السير على الطريق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، طرق الحفاظ على كفاءة السيارة، خلال السير على الطرق ، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، وذلك فقا لنصائح خبير السيارات ناجي محمود.

نصائح للمحافظة على سيارتك من الحرارة العالية

- قبل التحرك على الطريق، التأكد من ضغط الإطارات، والكشف عليها لدى الفني أو المتخصص مرة على الأقل كل شهر طوال الصيف.

- الموظبة المستمرة على كفاءة عمل وسائل التبريد وغاز الفريون والفلاتر داخل السيارة، وأيضا فحصها من جانب فني مرة شهريا.

- لا يجب تشغيل تكييف السيارة، قبل استقرار حركة المحرك، وقبل التحرك على الطريق.

- يفضل عدم ركن السيارة في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

- إذا كانت السيارة مركونة لفترة طويلة في مكان معرض للشمس، يفضل عدم تشغيل التكييف مباشرة بعد تشغيل المحرك، لأن سائل التبريد ستكون تحت تأثير الحرارة العالية، وتقل كفاءتها,

- يجب وضع عازل من أشعة الشمس المباشرة، على زجاج السيارة الخلفي والأمامي طوال فصل الصيف، عند ركنها في مكان معرض للأشعة الشمس المباشرة.

- احرص على تغيير زيت المحرك أكثر من مرة خلال أشهر الصيف، لتجنب أي مشاكل مفاجئة في المحرك أثناء وجودك على الطريق.

- الكشف على الأقل مرة شهريا على البطارية، لدى متخصص، لأن التفاعل الكيميائي داخل البطارية، معرض للتلف أثناء درجات الحرارة المرتفعة.