المستشار خالد محجوب لـ«الشاهد»: اقتحام السجون كان اعتداءً على سيادة الدولة

أكد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي قضية اقتحام السجون أنه فوجئ بقضية تمثل التعدي على سيادة الدولة، لافتًا إلى أن العقيد خالد عكاشة تقدم للشهادة من تلقاء نفسه في هذه القضية وكشف عن عملية اقتحام الحدود في منطقة رفح إبان عمله كضابط بمديرية أمن شمال سيناء.

الشهيد محمد مبروك كان بطلا من أبطال مصر

وأوضح خالد محجوب خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن لن يهول ويقول إن هذه الجريمة قد ترقى لجريمة اعتداء عسكري على البلاد، متذكرًا دور الشهيد العقيد محمد مبروك ووصفه بالبطل وأدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق بناء على الحكم الذي أصدره محجوب في الإسماعيلية.

ضباط وزارة الداخلية دافعوا دفاعا مستميتا عن السجون

وأكد محجوب أن ما شاهده خلال هذه القضية أن ضباط وزارة الداخلية دافعوا دفاعا مستميتا عن السجون واستشهد منهم عدد كبير، مشيرًا إلى أنه كان ينوي الوصول لسائق اللودر الذي اقتحم السجن وقتل المساجين تحت أسوار السجن ونجحوا بالفعل في الوصول إليه.