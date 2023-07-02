عاجل.. شقيق إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد أنباء الانتقال للأهلي

رد حازم عاشور شقيق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، على الأنباء التي تتردد في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل انتقاله لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، بعد اقتراب اللاعب من الرحيل من الدوري الدنماركي.

شقيق إمام عاشور يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

ونشر شقيق إمام عاشور عبر خاصية ستوري إنستجرام صورة لجماهير نادي الزمالك، معلقا عليها، «لو تعرفوا بنحبكم قد إيه».

وارتبط اسم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، في ظل وجود مفاوضات من أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

عودة إمام عاشور

ومن المقرر أن ينتظم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، ومناقشة مسألة مستقبله مع الفريق خلال الفترة القادمة.