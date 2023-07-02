لطيفة: امتلاكي قصرا أطرف شائعة تعرضت لها.. وتعرضت للنصب كثيرا

كشفت الفنانة لطيفة عن تعرضها للنصب أكثر من مرة وكان أقصى رد فعل لها بعد تعرضها للنصب هو قولها: «حسبي الله ونعم الوكيل»، مشيرة إلى أنها تجيد الطبخ بشدة وتعلمته خلال فترة حظر جائحة كورونا، حيث اضطرت أن تدخل المطبخ خوفًا من شراء الطعام من الخارج.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر قناة «CBC» أنها أجادت الطبخ ودون أن تستعين بفيديوهات على موقع «يوتيوب».

أغنية «كرهتك» الشهيرة غنتها بسبب شخص معين

وأشارت لطيفة إلى أن أغنية «كرهتك» الشهيرة غنتها بسبب شخص معين ووجهتها له وتشعر بالوجع حين تغنيها، مشددة على أن الألم الذي أصابها لا تنساه.

ونفت لطيفة تفكيرها في الاعتزال: «لم ولن أفكر في الاعتزال لأني بعيش بالغناء ولما بقعد على البيانو بحس إني بملك الكرة الأرضية ولما بقابل ناس وبغني بحس إني موجودة في الدنيا عشان أغني».

لطيفة تنفي الزواج من كاظم الساهر وزياد رحباني وراغب علامة

واستنكرت لطيفة الشائعات التي تعرضت لها ومنها شائعة زواجها من زياد رحباني وراغب علامة وكاظم الساهر، مشيرة إلى أن كل شخص تتعاون معه يطلقون عليها شائعة بالزواج منه، مشددة على أنها مجرد شائعات معتبرة أن أطرف شائعة هي امتلاكها لقصر كبير في منطقة المنزه بتونس.