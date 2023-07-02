توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحاني مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، حيث تفتح اللجان أبوابها لأول مرة، لاستقبال الطلاب في الثامنة وربع صباحا، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

تفتيش طلاب الثانوية العامة

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية، قبل دخولهم إلى لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات باستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية «أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

توزيع ورق الإجابات

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، بتوزيع ورقتي البابل شيت وإجابات المقالي قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.