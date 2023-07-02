بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة وتوزيع كتيب المفاهيم

بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء امتحانات مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، إضافة إلى إجراءات التفتيش لمواجهة الغش الإلكتروني.

توزيع كتيب المفاهيم

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بتوزيع أوراق الإجابات والبابل شيت لامتحاني الفيزياء والتاريخ قبل بدء الامتحان بـ10 دقايق لكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، وتظليل أرقام الجلوس، وكتيب المفاهيم، مشددة على التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب عليه لاستخدامه في السنوات المقبلة.

عدم وجود هواتف محمول

وأكدت وزارة التعليم، أنّ الغرفة المركزية في الوزارة تتابع منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وصول أوراق الأسئلة اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، والتأكد من انضباط سير العملية الامتحانية دون وجود أي عوائق أو مشاكل تؤثر علي سير الامتحانات.

وشددت وزارة التعليم، بالتأكد من عدم وجود هواتف مع الطلاب والملاحظين باللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب بعد مرور نصف ساعة من الامتحان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا لقانون مكافحة الغش.