رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الهجرة»: تشكيل فريق عمل لدعم وتلبية رغبات أسر المفقودين خلال الحج

كتب:

منة عبده
10:02 ص | الأحد 02 يوليو 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدة استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج.

تشكيل فريق عمل لحل أزمة المفقودين

وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة فور تلقي الاستغاثات بتشكيل فريق عمل للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية بالمملكة، وتم التعرف على أماكن وجود المفقودي، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة، وقامت وزارة الهجرة بالترتيب مع القنصلية في جدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة أسر المفقودين.

تلبية رغبة أسر المتوفين بالأراضي المقدسة

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المتوفين خلال مناسك الحج، وأكدت أن وزارة الهجرة لا تألو جهدًا لمتابعة أي شكوى والتواصل ومساعدة أبناء مصر في كل دول العالم، لإنها الداعم الأساسي لهم أينما وجدوا، مشيرة إلى وقوف وزارة الهجرة دائما بجانبهم حتى في فترات الأعياد والإجازات، معتبرة أن الأولوية لديها مساعدة أسر المفقودين، والبحث عنهم والمساعدة في تلبية رغبة أسرهم سواء بالدفن بالأراضي المقدسة أو إعادة الجثمان إلى أرض الوطن والتنسيق والترتيب لذلك.

اقرأ المزيد:

إطلاق حملة «اعرف حقك واطمن».. أبرز أنشطة وزارة الهجرة في أسبوع

«النواب» يناقش مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2023/ 2024

سفيرة وزارة الهجرة لمتحدي الإعاقة: حياة ذوي الهمم تغيرت بفضل اهتمام الرئيس

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية

الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف وزارة الهجرة.. التقديم مستمر حتى 22 مايو

رابط التسجيل في تدريب المبيعات وتطوير الأعمال المقدمة من وزارة الهجرة
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.