«الهجرة»: تشكيل فريق عمل لدعم وتلبية رغبات أسر المفقودين خلال الحج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدة استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج.

تشكيل فريق عمل لحل أزمة المفقودين

وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة فور تلقي الاستغاثات بتشكيل فريق عمل للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية بالمملكة، وتم التعرف على أماكن وجود المفقودي، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة، وقامت وزارة الهجرة بالترتيب مع القنصلية في جدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة أسر المفقودين.

تلبية رغبة أسر المتوفين بالأراضي المقدسة

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المتوفين خلال مناسك الحج، وأكدت أن وزارة الهجرة لا تألو جهدًا لمتابعة أي شكوى والتواصل ومساعدة أبناء مصر في كل دول العالم، لإنها الداعم الأساسي لهم أينما وجدوا، مشيرة إلى وقوف وزارة الهجرة دائما بجانبهم حتى في فترات الأعياد والإجازات، معتبرة أن الأولوية لديها مساعدة أسر المفقودين، والبحث عنهم والمساعدة في تلبية رغبة أسرهم سواء بالدفن بالأراضي المقدسة أو إعادة الجثمان إلى أرض الوطن والتنسيق والترتيب لذلك.