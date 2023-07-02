انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 18 يوليو الجاري

تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة ، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضى قدماً فى اطلاق كافة امكانات قطاع التعدين فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر والتى عقدت فى شهر يونيو العام الماضى.

تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع

ويأتى المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين والذى شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية بعد تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع وتطويره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، ويكتسب نشاط التعدين حالياً دفعة كبيرة واعتراف بكونه وجهة مثمرة لمستثمرى التعدين فى ظل الطموح الذى تسعى إليه مصر بأن يصبح قطاع التعدين رافد رئيسى للدخل القومى وداعم مهم للاقتصاد المصرى.

مضاعفة الاستثمارات فى ظل توفر الثروات التعدينية

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر أطلقت استراتيجية طموحة ومرنة لتعظيم استغلال الثروات التعدينية نجحت فى جذب أنظار شركات التعدين العالمية وشجعتها على الاستثمار فى مصر ، مشيراً إلى السعى إلى مضاعفة هذه الاستثمارات فى ظل توفر وتنوع الثروات التعدينية وبالاستفادة من الاستقرار السياسى والمجهودات المكثفة التى بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتطوير البنية الأساسية.

تنفيذ عمليات تنمية البنية التحتية

وأضاف الملا أن العام الحالى يشهد طفرة كبيرة فيما يخص جذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين فى مجال التعدين بالتوازى مع الاستمرار فى تنفيذ عمليات تنمية البنية التحتية ، وهو ما يعد عنصر هام فى جذب الاستثمارات ، لافتاً إلى أن مصر مهتمة بالتوسع فى مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية وأنها أطلقت تنفيذ عدد من المشروعات التى تعمل على تحقيق هذا التوجه.

أنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات

وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المعنية بأنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات والمسئولين الحكوميين والخبراء ، وستتضمن فعالياته العديد من الجلسات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمتابعين ومسئولى الشركات العالمية والمصرية.