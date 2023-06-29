انخفاض أسعار البترول عالميا بسبب الخوف من رفع الفائدة

تراجعت أسعار البترول العالمية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس بضغط من مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة في ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وضعف الطلب على النفط، ما فاق أثر تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وفق رويتز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.5% إلى 73.66 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7% مسجلة 69.09 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس حوالي 3% يوم الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

قلق في الأسواق العالمية بسبب توقعات رفع الفائدة

ويساور المستثمرين القلق من ارتفاع أسعار الفائدة وتبعاته على النمو الاقتصادي خاصة بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أنه يتوقع استمرار اتخاذ قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة في الشهور المقبلة.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 20 شهرًا، ما يرسم صورة متفائلة لسوق العمل يمكن أن تشهد استمرار مجلس الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لخفض الطلب.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس لشؤون التداول في بي.أو.كيه فايننشال، إن المتداولون في النفط في حيرة من أمرهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة مع مخاوف من حدوث ركود عالمي في مقابل ازدياد الطلب على السفر وتراجع إمدادات الخام.