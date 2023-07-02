«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة عبر جروبات الغش

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، رصد الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على «تليجرام»، والمزعومة لامتحان الفيزياء والذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا.

«عمليات التعليم» تتبع الصور المزعومة للفيزياء

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الصور المزعومة والمتداولة لأسئلة الفيزياء للثانوية العامة على جروبات الغش الإلكتروني، سيتم التوصل إلى الغشاشين فورا، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفق قانون مكافحة الغش الإلكتروني.

وأشار المصدر، إلى أنّه لا تهاون مع الغشاشين، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة لكل من يحاول الغش سواء باصطحابه التليفون المحمول أو تصوير أوراق الأسئلة وترويجها عبر جروبات الغش.

وكان جروبات الغش، زعمت نشر أجزاء من الأسئلة عبر «تليجرام» لامتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن باللجان الامتحانية بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.