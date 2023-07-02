طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.. اليوم

يستأنف طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأحد 2 يوليو، امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إجازة عيد الأضحى، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك وفقا للجدول المعتمد لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يبدأ امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات مراقبة لمواجهة الغش الإلكتروني، وإجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

فتح اللجان الامتحانية

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بفتح أبواب اللجان الامتحانية بداية من الساعة الثامنة وربع صباحا، للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

عمليات التعليم تتبع وصول أوراق الأسئلة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم، تتواصل منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الأسئلة للجان الامتحانية، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأضافت وزارة التعليم أن غرفة العمليات تتابع ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.