رابط نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي.. ومواصفات الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك من خلال النموذج الاسترشادي التي وضعت رابطه لمادة الفيزياء وأتاحته الوزارة لطالب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، ليكون هذا النموذج بمثابة تدريب للطالب على مواصفات وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وقبل ساعات قليلة من عقد امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة والمقرر غدا ، حرصت «الوطن» على استعراض جميع التفاصيل الخاصة بنموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، تم إعداده من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى أنّه يمكن تحميله من خلال الرابط وطباعته وحله للتدريب ومقارنته بالإجابات.

رابط نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت في بيان لها أن نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023 مطابق لمواصفات الامتحان الأساسي الذي يؤديه الطلاب غدا الأحد، ووفقا للجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي تحميل رابط نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

وفي السياق ذاته، نوهت وزارة التربية والتعليم إلى طرق الاستفادة من نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023 وذلك بالترتيب عليه مرات ومرات، للتمكن من حل الأسئلة بشكل دقيق والتعرف على شكل الأسئلة المقالية والموضوعية وهي «اختيار من متعدد».

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ليلة الامتحان على ضرورة الرجوع إلى نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، عبر الرابط المنشور الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.