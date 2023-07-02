9 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوحت قوتها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل، أنّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الرابعة و53 دقيقة من صباح اليوم 4 هزات، اثنتان منها شمال حماة بـ5 و6 كيلومترات، بقوة 1.6 و1.7 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بـ23 كيلومترا بقوة 1.6 درجة، والرابعة غرب حمص بـ31 كيلومترا بقوة 1.4 درجة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية .

تسجيل 4 هزات أرضية صباح اليوم

وأشار المركز إلى رصد هزتين في لواء اسكندرون بقوة 2.2 و2.3 درجة، و3 هزات في تركيا بقوة 2.9 و3 و2.2 درجة، مشيرا إلى أنّ جميع الهزات وقعت عى أعماق مختلفة وصلت إلى 23.1 كيلومتر.